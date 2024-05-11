Eurovision yarı finali protestoların gölgesinde kaldı! Konuk şarkıcı Sertab Erener'e büyük tepki!

Dün akşam İsveç'te düzenlenen Eurovision Yarı Finali'nde, İsrail'in korunması için alınan önlemler dikkat çekti. Ancak, salondaki izleyicilerin ve katılımcıların Filistin'deki olayları protesto etmelerine izin verilmediği kaydedildi. Bu durum, bazı kesimlerden eleştirileri beraberinde getirdi. Gece boyunca İsrail bayraklarının dalgalanması ise dikkat çeken bir ayrıntıydı. Belçika devlet televizyonu VRT, yarı finalin başında İsrail'i protesto etmek amacıyla yayınını durdurdu. Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finali, olaylı bir şekilde sona erdi ve yaşananlar dünya genelinde hala konuşuluyor.