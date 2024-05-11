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Eurovision yarı finali protestoların gölgesinde kaldı! Konuk şarkıcı Sertab Erener'e büyük tepki!

Dün akşam İsveç'te düzenlenen Eurovision Yarı Finali'nde, İsrail'in korunması için alınan önlemler dikkat çekti. Ancak, salondaki izleyicilerin ve katılımcıların Filistin'deki olayları protesto etmelerine izin verilmediği kaydedildi. Bu durum, bazı kesimlerden eleştirileri beraberinde getirdi. Gece boyunca İsrail bayraklarının dalgalanması ise dikkat çeken bir ayrıntıydı. Belçika devlet televizyonu VRT, yarı finalin başında İsrail'i protesto etmek amacıyla yayınını durdurdu. Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finali, olaylı bir şekilde sona erdi ve yaşananlar dünya genelinde hala konuşuluyor.

Giriş Tarihi: 11.05.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 09:23
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Eurovision yarı finali protestoların gölgesinde kaldı! Konuk şarkıcı Sertab Erener’e büyük tepki!

Dün gerçekleşen Eurovision yarı finalinde, yarışma öncesi ve İsrail'in performansı sırasında protestolar yaşandı.

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Eurovision yarı finali protestoların gölgesinde kaldı! Konuk şarkıcı Sertab Erener’e büyük tepki!

'SKANDAL' DEDİ

İsveç'in Malmö kentinde toplanan binlerce Filistin yanlısı gösterici, yarı final öncesi İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etti.
Yarışmayı protesto edenler arasında aktivist Greta Thunberg de vardı. Thunberg, "İsrail'in, soykırım yaptığı bir dönemde Eurovision'a katılmasına izin verilmesi skandal" dedi.

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Eurovision yarı finali protestoların gölgesinde kaldı! Konuk şarkıcı Sertab Erener’e büyük tepki!

Yarışma öncesi yapılan prova sırasında İsrail adına yarışan Eden Golan yuhalandı. Bu yüzden akşam yapılan yarı final öncesi güvenlik önlemleri artırıldı, salona Filistin bayrağı, kefiye gibi simgelerin girişi engellendi.

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Eurovision yarı finali protestoların gölgesinde kaldı! Konuk şarkıcı Sertab Erener’e büyük tepki!

Yarışma sırasında arka sıralarda Filistin bayrağı açan bir gence hemen müdahale edildi. Genç, güvenlik görevlileri tarafından hemen dışarı çıkarıldı. Yarışma boyunca ekrana sık sık İsrail bayrağı sallayan izleyici ve yarışmacılar getirilerek gizli propaganda yapıldı.

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Eurovision yarı finali protestoların gölgesinde kaldı! Konuk şarkıcı Sertab Erener’e büyük tepki!

BELÇİKA'YA ALKIŞ

Belçika devlet televizyonu VRT, yarı finalin başında yayınını durdurarak İsrail'i protesto etti. Ekrana "İsrail'in insan hakları ihlallerini kınıyoruz. İsrail, basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayınımıza bir süre ara veriyoruz" yazısı yansıtıldı.