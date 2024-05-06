06 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri hangisi? TÜİK açıkladı

Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri hangisi? TÜİK açıkladı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.05.2024 09:27
Güncelleme:06.05.2024 09:27
Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan listede zirve sahibi değişmedi. İlk sırada nüfusuyla 57 şehri dahi geride bırakan İstanbul'un Esenyurt ilçesi yer aldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eşi ve 3 çocuğunu öldüren baba intihar etti
Eşi ve 3 çocuğunu öldüren baba intihar etti
En zehirli! Çiftleşme dansları kamerada
En zehirli! Çiftleşme dansları kamerada
Edanur’u öldüren ihmalde tutuklama!
Edanur'u öldüren ihmalde tutuklama!
Askıya alınan gemi trafiği açıldı
Askıya alınan gemi trafiği açıldı
Türkiye’nin en kalabalık ilçesi...
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi...
Koşamayanlar için 250 bin kişi koştu!
Koşamayanlar için 250 bin kişi koştu!
Diyanet araştırmasında çarpıcı sonuç!
Diyanet araştırmasında çarpıcı sonuç!
Dolu tarım arazilerine zarar verdi!
Dolu tarım arazilerine zarar verdi!
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Usta oyuncu hayata veda etti
Usta oyuncu hayata veda etti
Ayakkabı hırsızı kameraya yakalandı!
Ayakkabı hırsızı kameraya yakalandı!
Bursa’da faciadan dönüldü!
Bursa'da faciadan dönüldü!
Daha Fazla Video Göster