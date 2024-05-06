Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri hangisi? TÜİK açıkladı

Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan listede zirve sahibi değişmedi. İlk sırada nüfusuyla 57 şehri dahi geride bırakan İstanbul'un Esenyurt ilçesi yer aldı.

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