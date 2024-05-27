27 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Kargo paketinde uyuşturucu madde! Sentetik maddenin piyasa değeri 2,5 milyon TL

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.05.2024 20:20
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente kargo aracılığıyla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda 28 bin 177 sentetik ecza ele geçirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kargo paketinde uyuşturucu madde!
Kargo paketinde uyuşturucu madde!
Galatasaraylılar Taksim’de Fenerbahçe tabutu gezdirdi!
Galatasaraylılar Taksim’de Fenerbahçe tabutu gezdirdi!
Sobayı yakarken canından oluyordu!
Sobayı yakarken canından oluyordu!
LGS’ye son 6 gün kaldı!
LGS'ye son 6 gün kaldı!
Sokak köpeği parkta oynayan kıza saldırdı
Sokak köpeği parkta oynayan kıza saldırdı
Dilan Polat’ın tahliye talebi reddedildi
Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi
Avcılar’da mobilya fabrikasında yangın
Avcılar'da mobilya fabrikasında yangın
Çöp konteynerinde parçalanmış ceset!
Çöp konteynerinde parçalanmış ceset!
Sırtlan ve pars karşı karşıya! TSK’ya ait termal kamera böyle görüntüledi
Sırtlan ve pars karşı karşıya! TSK’ya ait termal kamera böyle görüntüledi
Erimeyen dolunun sırrı ne?
Erimeyen dolunun sırrı ne?
Liseler birincilik için Turkuvaz’da yarıştı
Liseler birincilik için Turkuvaz'da yarıştı
Türkiye’de sadece 4 kişide bu hastalık var
Türkiye’de sadece 4 kişide bu hastalık var
Daha Fazla Video Göster