Erimeyen dolunun sırrı ne?

Muş'un Kızılağaç beldesinde yağış etkili oldu. Şekli doluya benzeyen ancak çakmakla ısıtıldığında bile erimeyen cisimler vatandaşları şaşkına çevirdi.

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