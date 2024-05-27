Galatasaray taraftarları Taksim’de Fenerbahçe tabutu gezdirdi!

Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray 24. kez şampiyonluk kupasına ulaşırken, taraftarlar yurdun dört bir yanında sokağa çıkarak şampiyonluğu kutladı. Bugün de Taksim Meydanı’nda araçlarıyla tur atarak şampiyonluğu kutlayan sarı-kırmızılı taraftarların bir aracın üzerine boş tabut koydukları görüldü. Tabutta Fenerbahçe ambleminin yer alması dikkat çekti. İşte o görüntüler...

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