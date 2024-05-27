27 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Galatasaray taraftarları Taksim’de Fenerbahçe tabutu gezdirdi!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.05.2024 20:06
Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray 24. kez şampiyonluk kupasına ulaşırken, taraftarlar yurdun dört bir yanında sokağa çıkarak şampiyonluğu kutladı. Bugün de Taksim Meydanı’nda araçlarıyla tur atarak şampiyonluğu kutlayan sarı-kırmızılı taraftarların bir aracın üzerine boş tabut koydukları görüldü. Tabutta Fenerbahçe ambleminin yer alması dikkat çekti. İşte o görüntüler...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Galatasaraylılar Taksim’de Fenerbahçe tabutu gezdirdi!
Galatasaraylılar Taksim’de Fenerbahçe tabutu gezdirdi!
Sobayı yakarken canından oluyordu!
Sobayı yakarken canından oluyordu!
LGS’ye son 6 gün kaldı!
LGS'ye son 6 gün kaldı!
Sokak köpeği parkta oynayan kıza saldırdı
Sokak köpeği parkta oynayan kıza saldırdı
Dilan Polat’ın tahliye talebi reddedildi
Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi
Avcılar’da mobilya fabrikasında yangın
Avcılar'da mobilya fabrikasında yangın
Çöp konteynerinde parçalanmış ceset!
Çöp konteynerinde parçalanmış ceset!
Sırtlan ve pars karşı karşıya! TSK’ya ait termal kamera böyle görüntüledi
Sırtlan ve pars karşı karşıya! TSK’ya ait termal kamera böyle görüntüledi
Erimeyen dolunun sırrı ne?
Erimeyen dolunun sırrı ne?
Liseler birincilik için Turkuvaz’da yarıştı
Liseler birincilik için Turkuvaz'da yarıştı
Türkiye’de sadece 4 kişide bu hastalık var
Türkiye’de sadece 4 kişide bu hastalık var
Telekulak darbeciler Menderes’i dinledi...
Telekulak darbeciler Menderes'i dinledi...
Daha Fazla Video Göster