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Liseler birincilik için Turkuvaz Medya’da yarıştı! TEO Bilgi Yarışması kazananı belli oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.05.2024 14:45
Türkiye Entelektüel Oyunları Liselerarası Bilgi Yarışması finali, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlendi. Yarışma, entelektüel ve donanımlı liselerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Birinci olan Manisa Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi, 100 bin liralık ödülün sahibi oldu.
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