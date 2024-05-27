Liseler birincilik için Turkuvaz Medya’da yarıştı! TEO Bilgi Yarışması kazananı belli oldu

Türkiye Entelektüel Oyunları Liselerarası Bilgi Yarışması finali, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlendi. Yarışma, entelektüel ve donanımlı liselerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Birinci olan Manisa Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi, 100 bin liralık ödülün sahibi oldu.

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