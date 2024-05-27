Avcılar’da mobilya fabrikasında yangın

İstanbul Avcılar'da bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. İçeride mahsur kalan ve yoğun dumandan etkilenen bir işçi hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, dört muhabbet kuşu ve bir kedi kurtarıldı.

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