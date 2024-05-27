Sırtlan ve pars karşı karşıya! TSK’ya ait termal kamera böyle görüntüledi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait termal kamera, ender rastlanan bir anı kaydetti. Nesli tükenme tehdidi altındaki Anadolu Parsı ve çizgili sırtlan karşı karşıya geldi. İşte o anlara ilişkin görüntüler...

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