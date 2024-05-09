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Türkiye'nin bal haritası güncellendi

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.05.2024 12:05
Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye Arıcılık Haritası'nı 2023 verileriyle güncellendi. Türkiye, bal üretiminde dünyada ikinci sırada yerleşti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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