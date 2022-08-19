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Tren yolculuğu mu araba mı? İşte ikisi bir arada yolculuk

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Giriş: 19.08.2022 10:07
Bu tren diğer trenlerden biraz farklı. Sıra dışı seyahat deneyimi sunuyor. Yolcular vagonun içerisinde değil araçlarının içerisinde yolculuk yapıyor.
Sıra dışı yolculuk! İkisi bir arada SIRA DIŞI YOLCULUK! İKİSİ BİR ARADA

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