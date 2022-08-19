19 Ağustos 2022, Cuma
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Tren yolculuğu mu araba mı? İşte ikisi bir arada yolculuk
Bu tren diğer trenlerden biraz farklı. Sıra dışı seyahat deneyimi sunuyor. Yolcular vagonun içerisinde değil araçlarının içerisinde yolculuk yapıyor.