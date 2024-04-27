Topraksız tarımla serada çilek üretiyorlar! 6 dönümden 5 milyon kazanacaklar

Ordu Fatsa ilçesinde yaşayan Özge-Uğur Arslan çifti 2021 yılında aldıkları hibe ile çilek serası kurdu. Serada topraksız tarım uygulaması ile üretime başlayan çiftçiler, yıllık 5 milyon lira gelir kazanmayı hedefliyor. İşte çiftçinin yeni gözdesi topraksız tarım...

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