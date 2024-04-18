18 Nisan 2024, Perşembe
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Tokat’taki deprem Kayseri’yi de salladı!
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 5.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Kayseri’den de hissedildi. Kayseri’de vatandaşlar ikametlerini ve dükkanlarını boşaltarak, güvenli alanlara geçmeye çalıştı.