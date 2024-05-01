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Mersin Toroslar’da feci kaza kamerada! Savaş alanına döndü: Sultan Sedef hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.05.2024 17:45
Mersin’de kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen otomobil önce yayalara, ardından ağaca çarpıp alev aldı. Kazada yayalardan Sultan Sedef (32) yaşamını yitirirken, sürücü ile birlikte 3 kişi ise yaralandı. Feci kazanın görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı.
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