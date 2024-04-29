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Tokat'ta un yüklü TIR devrildi: Un çuvalları yola savruldu

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 29.04.2024 15:03
Tokat'ın Niksar İlçesi'nde meydana gelen kazada un yüklü TIR devrildi. Kazada yola savrulan un torbaları nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Olay yerine gelen vincin TIR'ı kaldırması ve un çuvallarının toplanmasıyla yol trafiğe yeniden açıldı.
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