17 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bir TikTok rezaleti daha! Canlı yayında 8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler kullanan kadın gözaltına alındı

Bir TikTok rezaleti daha! Canlı yayında 8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler kullanan kadın gözaltına alındı

ahaber.com.tr
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.05.2024 00:11
Sosyal medya platformu TikTok'ta her geçen gün bir rezillik daha gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son olarak Kayseri'de yaşanan skandal olay rezaletin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. TikTok'ta açtığı canlı yayın sırasında bir kadın 8 yaşındaki kızına müstehcen ifadeler kullandı. Yaşanan skandala yoğun tepki gelirken, rezil anne polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rezil anneden 8 yaşındaki kızına müstehcen sözler!
Rezil anneden 8 yaşındaki kızına müstehcen sözler!
Park halindeki uçaktan yere çakıldı! O anlar saniye saniye görüntüledi
Park halindeki uçaktan yere çakıldı! O anlar saniye saniye görüntüledi
Eski nişanlısını sokak ortasında silahla öldürdü!
Eski nişanlısını sokak ortasında silahla öldürdü!
Direksiyon hakimiyetini kaybetti araç hurdaya döndü
Direksiyon hakimiyetini kaybetti araç hurdaya döndü
Çorum’da iki grup silahlı kavga yaşandı!
Çorum’da iki grup silahlı kavga yaşandı!
Eğlence mekanında çıkan kavgada iş yeri sahibi öldü
Eğlence mekanında çıkan kavgada iş yeri sahibi öldü
Cipin yayalara çarptığı feci kaza kamerada
Cipin yayalara çarptığı feci kaza kamerada
Yıldızlar altında tarih yolculuğu!
Yıldızlar altında tarih yolculuğu!
Yoldan çıkan kamyonet çamura saplandı
Yoldan çıkan kamyonet çamura saplandı
İETT şoförüne tehditler savurdu
İETT şoförüne tehditler savurdu
Esnek zamanlı çalışma nasıl olacak?
Esnek zamanlı çalışma nasıl olacak?
Boş arazide ters dönen otomobilde yaralı aradılar
Boş arazide ters dönen otomobilde yaralı aradılar
Daha Fazla Video Göster