17 Mayıs 2024, Cuma
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Bir TikTok rezaleti daha! Canlı yayında 8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler kullanan kadın gözaltına alındı
Sosyal medya platformu TikTok'ta her geçen gün bir rezillik daha gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son olarak Kayseri'de yaşanan skandal olay rezaletin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. TikTok'ta açtığı canlı yayın sırasında bir kadın 8 yaşındaki kızına müstehcen ifadeler kullandı. Yaşanan skandala yoğun tepki gelirken, rezil anne polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.