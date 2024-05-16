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Direksiyon hakimiyetini kaybetti beton direğe çarptı! Araç hurdaya döndü

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.05.2024 20:18
Kaza, Kandıra ilçesi Balcı mevkii Kaynarca istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JD 2531 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü S.O. ile araçta yolcu olarak bulunan I.O. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, I.O'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan S.O'ya yapılan müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.
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