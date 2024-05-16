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Park halindeki uçaktan yere çakıldı! O anlar saniye saniye görüntüledi

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 16.05.2024 23:05
Endonezya’daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı’nda park halindeki uçaktan merdivenlerin çekilmesi ile yer ekibinde görevli bir kişi, uçağın kapısından düşerek metrelerce yükseklikten yere çakıldı. İşte o görüntüler...
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Park halindeki uçaktan yere çakıldı! O anlar saniye saniye görüntüledi
Park halindeki uçaktan yere çakıldı! O anlar saniye saniye görüntüledi
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