Park halindeki uçaktan yere çakıldı! O anlar saniye saniye görüntüledi

Endonezya’daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı’nda park halindeki uçaktan merdivenlerin çekilmesi ile yer ekibinde görevli bir kişi, uçağın kapısından düşerek metrelerce yükseklikten yere çakıldı. İşte o görüntüler...

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