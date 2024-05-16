Eski nişanlısını sokak ortasında silahla öldürdü! Genç kadın kaçmak istedi ama başaramadı

Küçükçekmece'de işine gitmek için kaldırımda yürüyen Bahar Kaban, kendisini takip eden eski nişanlısının silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Saldırgan Gökhan Y. ise kaçtı. Saldırganın olayın ardından eski nişanlısı Bahar Kaban'ın kuzenine attığı mesaj ortaya çıktı. Mesajda, "Defalarca uyardım iftira atıp yalan konuşmayın Allah'tan korkun peygamberden utanın dedim dinlemediler. Bizi tanıyan herkese bizi karalayıp boynumuzu zorla büktüler" ifadeleri yer aldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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