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Son yağışlar Akgöl’ü tekrar canlandırdı! Yaban kuşları geri geldi

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 29.04.2024 16:11
Van'ın Özalp ilçesinde 407 hektar alanı kaplayan ve "kuş cenneti" olarak adlandırılan Akgöl, karların erimesi ve son yağışların etkisiyle tekrar canlanarak yaban kuşlarına tekrar ev sahipliği yapmaya başladı.
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