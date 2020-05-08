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Son dakika: Koronavirüsü yenen profesör Oğuz Özyaral'dan asansör kullanacaklara hayati uyarı! |Video

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08.05.2020
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında yavaş yavaş normalleşmeye geçilen bu günlerde hayati bir uyarı yapıldı. Koronavirüse yakalanıp yenen Prof. Dr. Oğuz Özyaral, A Haber canlı yayınında asansör kullanacak vatandaşları uyardı. Asansörlerde sosyal mesafe nasıl olacak? İşte detaylar...

Koronavirüsle mücadele kapsamında yavaş yavaş normalleşmeye geçilen bu günlerde hayati bir uyarı yapıldı. Koronavirüse yakalanıp yenen Prof. Dr. Oğuz Özyaral, A Haber canlı yayınında asansör kullanacak vatandaşları uyardı. Asansörlerde sosyal mesafe nasıl olacak?

ACELE FELAKET GETİRİYOR

Özyaral, "İçinde birisi varsa binilmemeli" ifadelerini kullanarak "Asansörde içinde birisi varsa binmemeyi tercih etmek zorundayım. Biraz yavaş yaşamayı öğrenmek zorundayız. Acele felaket getiriyor. Sakin olmalıyız ve bu işleri sakin sakin yürütmeliyiz" dedi.

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