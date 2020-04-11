Son dakika: Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Oğuz Özyaral A Haber canlı yayınında yaşadıklarını anlattı! Virüsü nereden kaptı? |Video

Son dakika haberi... Koronavirüs tedavisi sonrası sağlığına kavuşan Koruyucu Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral yaşadığı zorlu süreci A Haber canlı yayınında anlattı. Özyaral, virüse nasıl yakalandı? Virüsün kendisine bulaştığını nasıl anladı? Hangi belirtiler sonrası hastaneye başvurdu? Tedavi sürecinde neler yaşadı? Tüm bu soruların yanıtı canlı yayında verdi. Öte yandan Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dünya genelinde bu süreci en iyi yöneten kişi olduğunu ifade etti. İşte Özyaral’ın o açıklamalar…