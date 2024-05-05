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Büyükçekmece'de lüks villada sır ölüm! Polis inceleme başlattı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 05.05.2024 14:23
İstanbul Büyükçekmece'de haftalık kiralık lüks bir villada eğlenen 17 yaşındaki Mervan İpek, iddiaya göre havuza düşerek hayatını kaybetti. Polis ekipleri sır ölümle ilgili inceleme başlatırken, İpek'ten geriye ise arkadaşlarıyla birlikte çekildiği fotoğraf kaldı.
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