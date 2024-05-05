Orman yangınlarıyla mücadele nasıl olacak?

Türkiye'nin Orman Yangını Söndürme Filosu göreve hazır. Yangınla mücadelede nasıl bir yol izlenecek? Bunu en yetkili isimden öğreneceğiz. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey. Karacabey'den, Muğla'da A Haber'e özel açıklamalar.