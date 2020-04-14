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14.04.2020

Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Oğuz Özyaral yaşadıklarını A Haber'e anlattı! Covid-19 hastaları nasıl iyileşiyor? |Video

Son dakika haberi... Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Koronavirüs nedeniyle Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ndeki 11 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edilmişti. Özyaral neler yaşadığını A Haber canlı yayınında anlattı. Koronavirüs hastaları nasıl iyileşiyor? İşte Özyaral'ın yaşadıkları ve önerileri...
Son dakika: Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Oğuz Özyaral A Haber canlı yayınında yaşadıklarını anlattı! Virüsü nereden kaptı? |Video SON DAKİKA: KORONAVİRÜSÜ YENEN PROF. DR. OĞUZ ÖZYARAL A HABER CANLI YAYININDA YAŞADIKLARINI ANLATTI! VİRÜSÜ NEREDEN KAPTI? |VİDEO
Prof. Dr. Oğuz Özyaral koronavirüsü yendi! Bakın ilk sözleri ne oldu? PROF. DR. OĞUZ ÖZYARAL KORONAVİRÜSÜ YENDİ! BAKIN İLK SÖZLERİ NE OLDU?
Son dakika: Prof. Dr. Oğuz Özyaralın corona virüs testi pozitif çıktı! Oğuz Özyaral kimdir? SON DAKİKA: PROF. DR. OĞUZ ÖZYARAL'IN CORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI! OĞUZ ÖZYARAL KİMDİR?
Prof. Dr. Oğuz Özyaral, coronavirüs şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı PROF. DR. OĞUZ ÖZYARAL, CORONAVİRÜS ŞÜPHESİYLE HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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