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Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Oğuz Özyaral yaşadıklarını A Haber'e anlattı! Covid-19 hastaları nasıl iyileşiyor? |Video
Son dakika haberi... Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Koronavirüs nedeniyle Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ndeki 11 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edilmişti. Özyaral neler yaşadığını A Haber canlı yayınında anlattı. Koronavirüs hastaları nasıl iyileşiyor? İşte Özyaral'ın yaşadıkları ve önerileri...
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