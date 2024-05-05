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Yörükleri buluşturan şölen

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.05.2024 13:30
Adana'da uluslararası Çukurova Yörük Türkmen şöleni düzenleniyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, detayları aktardı.
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Yörükleri buluşturan şölen
Yörükleri buluşturan şölen
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