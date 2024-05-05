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Motosikletle otomobilin çarpışma anı kamerada

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 05.05.2024 15:28
Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışma anı kameralara saniye saniye yansıdı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Motosikletle otomobilin çarpışma anı kamerada
Motosikletle otomobilin çarpışma anı kamerada
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