175 milyon liralık büyü vurgunu!

Türkiye günlerdir Almanya'da başlayan ve Türkiye'ye uzanan 175 milyon liralık büyü vurgununu konuşuyor. Yeni bir gelişme var bununla ilgili. İddiaların hedefindeki Serdar ve Süreyya Önder için, Almanya'da tutuklama kararı çıkarıldı. Tabi Türkiye'de aynı kararın çıkarılması an meselesi. Zira o çiftin türkiye'de olduğu iddia ediliyor. Arkadaşlarımış dolandırılan Nuray hanımın eşi Adil beye ulaştı. Mağdur kadının eşi; türkiye'de de suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.