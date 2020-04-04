04 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Prof. Dr. Oğuz Özyaral'ın corona virüs testi pozitif çıktı! Oğuz Özyaral kimdir?

Son dakika: Prof. Dr. Oğuz Özyaral'ın corona virüs testi pozitif çıktı! Oğuz Özyaral kimdir?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.04.2020 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020
ABONE OL
ÜNLÜ PROFESÖRÜN CORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Son dakika haberine göre Ünlü Prof. Dr. 'ın corona virüs testi pozitif çıktı. Özyaral, haberi bir ses kaydı ile hesabından duyurdu.

Corona Virüsü şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan Prof. Dr. 'ın testi pozitif çıktı.

Son dakika: Prof. Dr. Oğuz Özyaral'ın corona virüs testi pozitif çıktı | Video SON DAKİKA: PROF. DR. OĞUZ ÖZYARAL'IN CORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI | VİDEO

Özyaral'ın Twitter hesabından şu ses kaydı paylaşıldı:

"Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Dr. Mehmet Fatih Velibeyoğlu ve Baş Hekim Yrd. Enfeksiyon Hast Uzmanı Dr. Nuray Abravcı ve hastanemiz Yönetiminde Sayın Nurullah Arıkan nezdinde tedavi sürecini yöneten herkese teşekkür ederiz."

OĞUZ ÖZYARAL KİMDİR?
Oğuz Özyaral, 1956 yılında doğmuştur. Lisans eğitimini İşletme alanında, Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Mikrobiyolojide ve Doktorasını da yine aynı okulun aynı bölümünde yapmıştır. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi ve Organizasyonu Bölümünde Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi alanlarında yüksek lisans düzeyinde özel eğitim almıştır.

Profesör Doktor Oğuz Özyaral, şu anda İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev almaktadır. Televizyon programlarında da zaman zaman yer alan Profesör Doktor Oğuz Özyaral, Titiz misin? adlı program da yapmıştır.

Çapa'da 3 profesör koronavirüsten vefat etti iddiası hakkında açıklama "ÇAPA'DA 3 PROFESÖR KORONAVİRÜSTEN VEFAT ETTİ" İDDİASI HAKKINDA AÇIKLAMA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA