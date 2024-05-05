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Etli ekmeğe kriter getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.05.2024 14:49
Konya'nın kendine özgü yemeklerinden olan etli ekmeğe, Türk Standartları Enstitüsü tarafından kriterler getirildi. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
Etli ekmeğe kriter getirildi
Etli ekmeğe kriter getirildi
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