05 Mayıs 2024, Pazar
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Şehire yakın ekibi Sarnıç Köyüne konuk oldu
Şehire yakın ekibi bu hafta Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Sarnıç Köyü'ne konuk oldu. Köyde yaşayanlar şehirden uzak bambaşka bir hayat sürüyor. Gelin şimdi A Haber ekibinden Yusuf Gül ve Furkan Hüyük'ün izlenimlerine şahitlik edelim.