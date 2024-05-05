Şehire yakın ekibi Sarnıç Köyüne konuk oldu

Şehire yakın ekibi bu hafta Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Sarnıç Köyü'ne konuk oldu. Köyde yaşayanlar şehirden uzak bambaşka bir hayat sürüyor. Gelin şimdi A Haber ekibinden Yusuf Gül ve Furkan Hüyük'ün izlenimlerine şahitlik edelim.