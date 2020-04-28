Son dakika: Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Oğuz Özyaral canlı yayında uyardı: Sen yürümezsen virüs yürümez |Video

Son dakika haberi... Koronavirüsle verdiği savaşı kazanan Prof. Dr. Oğuz Özyaral, A Haber canlı yayınına katılarak önemli uyarılarda bulundu. Özyaral, vatandaşları uyararak "Sen yürümezsen virüs yürümez" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle verdiği savaşı kazanan Prof. Dr. Oğuz Özyaral, A Haber canlı yayınına katılarak önemli uyarılarda bulundu.

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