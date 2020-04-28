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Son dakika: Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Oğuz Özyaral canlı yayında uyardı: Sen yürümezsen virüs yürümez |Video
Koronavirüsle verdiği savaşı kazanan Prof. Dr. Oğuz Özyaral, A Haber canlı yayınına katılarak önemli uyarılarda bulundu.
BU CİDDİ BİR SÜREÇ
Koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtlayan Özyaral, "Ne zaman normalleşiriz diye böyle ne büyüklerimizden ne başka bir yoldan bunun düzeldiğinin haberini vermek söz konusu değil. Biz ne zaman bizi yöneten ve bize yön veren büyüklerimizin, Bilim Kurulunun, Sağlık Bakanlığının sözlerine net ve adım adım dinlersek o gün normalleşmeye başlayacağız. Karantinadan sıkıldık diye bir şey olamaz. Bizim yapmak olduğumuz bir tanımlama, hayatımızın normal bir akışı içine koyduğumuz gün sokakta çıkıp yürümediğimiz gün ve ben hep şunu söyledim 'sen yürümezsen virüs yürümez' biz yürüdükçe o virüs maalesef yürüyor. Bu ciddi bir süreç. Yapılması gereken kurallara net bir şekilde uymak. Ne kadar uyum sağlıyorsak o kadar başarılıyız." ifadelerini kullandı.
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