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Scooterlı genç ve yaya kıl payı kurtuldu

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 05.05.2024 15:31
Çağlayan’da cadde ortasında motosikletle tek tekerlek giden bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Bir scooter kullanıcısı ve yayanın kıl payı ölümden döndüğü kazada yaralanan olmadı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Scooterlı genç ve yaya kıl payı kurtuldu
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