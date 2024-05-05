Scooterlı genç ve yaya kıl payı kurtuldu

Çağlayan’da cadde ortasında motosikletle tek tekerlek giden bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Bir scooter kullanıcısı ve yayanın kıl payı ölümden döndüğü kazada yaralanan olmadı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.