30 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika: İstanbul’da ormanlara giriş yasaklandı
Son dakika haberine göre… İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, "30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır." ifadelerine yer verdi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.