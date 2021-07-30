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Son dakika: İstanbul’da ormanlara giriş yasaklandı

A Haber
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Giriş: 30.07.2021 15:35
Güncelleme:30.07.2021 15:39
Son dakika haberine göre… İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, "30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır." ifadelerine yer verdi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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