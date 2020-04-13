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13.04.2020

Koronavirüs yeni belirtileri hakkında canlı yayında uyarı! İşte virüsün öksürük ve ateş dışındaki yeni belirtileri |Video

Koronavirüsün (Coivd-19) yeni belirtileri neler? Öksürük ve ateş dışında hangi belirtiler virüsün belirtileri? Virüsün nörolojik belirtileri var mı? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, konu ile ilgili merak edilenleri A Haber'de yanıtladı. İşte virüsün öksürük ve ateş dışındaki yeni belirtileri...
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