Koronavirüs yeni belirtileri hakkında canlı yayında uyarı! İşte virüsün öksürük ve ateş dışındaki yeni belirtileri |Video

Koronavirüsün (Coivd-19) yeni belirtileri neler? Öksürük ve ateş dışında hangi belirtiler virüsün belirtileri? Virüsün nörolojik belirtileri var mı? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, konu ile ilgili merak edilenleri A Haber'de yanıtladı. İşte virüsün öksürük ve ateş dışındaki yeni belirtileri...