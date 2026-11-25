Ankara'da şantaj çetesine suçüstü! Sosyal medyadan tuzağa düşürdükleri kişilerin hesaplarını boşaltmışlar

Ankara'da sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri kişileri ormanlık alana çağırarak tehdit ve şantajla gasbettikleri belirlenen 5 şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Mağdurları silah zoruyla tehdit eden şüphelilerin, çektikleri görüntülerle şantaj yaptıkları, mağdurların banka hesaplarını boşalttıkları, kredi çektikleri ve kredi kartlarından harcama yaptıkları tespit edildi. 7 farklı olaya karıştıkları belirlenen 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.