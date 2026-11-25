Kutusundaki rakam şoke etti! Var Mısın Yok Musun’da nefes kesen final

ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla izleyici karşısına çıkan Var Mısın Yok Musun yarışmasında Hilal Demirel, 25 Kasım gecesi büyük ödül için kritik kararlar verdi. Peş peşe açılan milyonluk kırmızı kutular stüdyoda heyecanı zirveye taşırken bankanın 900 bin TL'lik teklifi yarışmacıyı son virajda durdurdu. Peki, 900 bin TL'ye "VARIM" diyen Hilal Demirel'in kendi kutusundan ne çıktı? İşte gecenin nefes kesen finali!