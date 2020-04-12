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Koronavirüs sonrası Avrupa... 'İslamofobi'den ezan seslerine |Video
Çin'de ortaya çıkıp dünyaya kabus gibi çöken koronavirüs (covid-19) salgını en çok Avrupa ülkelerini vurdu. Virüs tüm dünyayı değiştirip yeniden şekillendirirken Avrupa ülkeleri de bu durumdan etkilendi. 'İslamofobi'nin yani İslam dinine karşı nefretin ve karşıtlığın yaygın olduğu Avrupa'da virüsten sonra ezan sesleri yükseliyor...
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