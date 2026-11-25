Denizli'de gürültü ihbarı cinayeti ortaya çıkardı! 3 şüpheli gözaltında

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sabaha karşı bir apartmandan yükselen gürültü ve boğuşma sesleri üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 49 yaşındaki mermer ustası Fedai Karagöz'ü elleri ve ayakları bağlı halde buldu. Sağlık ekipleri, darbedilen Karagöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheliyi, Karagöz'ün yakınlarının linç girişiminden polis ekipleri kurtardı. Karagöz'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayın aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatıldı.