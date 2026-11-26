Özgür Özel'in yeni siyasi stratejisi ne? İzleme Komisyonu kararı A Haber'de masaya yatırıldı

CHP ile Yeni Parti arasındaki tartışmalar sürerken Özgür Özel'in Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin tutumu ve İzleme Komisyonu'na üye vermeme kararı A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Gazeteci Merve Şebnem Oruç, Avukat Hadi Dündar, Ercan Gürses ve Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş'un katıldığı programda, Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun sürece ilişkin farklı açıklamaları değerlendirildi. Gürses, söz konusu açıklamaların fikir ayrılığından ziyade bir iş bölümü olabileceğini ifade etti. Yeni Parti'nin siyasi stratejisi, olası ittifak arayışları ve DEM Parti ile ilişkileri de ele alındı.