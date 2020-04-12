Koronavirüs nedeniyle ABD'de 35 milyon kişi... |Video

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) salgını ile başlayan süreçte dünya tarihi sil baştan yazılıyor. Salgın en fazla Avrupa ülkelerini ve ABD'yi vurdu. Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyonu aşmış durumda ve 100 binden kişi hayatını kaybetmişken Avrupa'da büyük trajedilere tanıklık ediyoruz. ABD'de sağlık sistemi neredeyse çökmüş durumda. Ülkede ölüm beklentisinin 200 bin kişi olacağı beklenirken, 35 milyon kişi de işsiz kalacak. Koronavirüs arkada nasıl bir hasar bırakacak? Dünya koronavirüsten sonra nasıl bir hal alacak? Detaylar atv haber koordinatörü Murat Gener'in sunumuyla 'İşin Aslı'nda...