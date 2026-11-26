Trump İran'da yeni suikast operasyonlarına onay mı verdi? A Haber'de çarpıcı değerlendirme

ABD basınında, Başkan Donald Trump'ın İran'ın üst düzey yöneticilerine yönelik yeni suikast operasyonlarına onay verdiği iddiası gündeme geldi. NBC News'in kaynaklarına dayandırdığı iddiaları değerlendiren A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Trump'ın açıklamalarına ihtiyatlı yaklaşılması gerektiğini belirtti. Sapmaz, söz konusu iddiaların İran'a yönelik bir baskı ve tehdit mesajı olabileceğini ifade etti. ABD'deki istihbarat kurumlarına yönelik siber saldırı iddialarına da değinen Sapmaz, Washington yönetimindeki gelişmeleri, benzin fiyatlarındaki hareketliliği ve Amerikan ekonomisindeki son durumu değerlendirdi.