Meclis'te dokunulmazlık tartışması! Mustafa Sarıgül'ün fezlekesi yeni bir dönemin başlangıcı mı olacak?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi ifadelerin dokunulmazlık kapsamında korunması, bireysel suçlarda ise dokunulmazlığın sorgulanması gerektiğine yönelik açıklamaları A Haber ekranlarında değerlendirildi. Avukat Hadi Dündar, Meclis'te 500'ün üzerinde fezlekenin beklediğini belirterek siyasi ifadeler ile bireysel suçların birbirinden ayrılması gerektiğini vurguladı. Mustafa Sarıgül hakkındaki fezlekenin yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini ifade eden Dündar, dokunulmazlığın kaldırılmasının kişinin suçlu olduğu anlamına gelmediğine de dikkat çekti. Gazeteci Merve Şebnem Oruç ise Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nun Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin farklı açıklamalarını değerlendirdi.