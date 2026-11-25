Ataşehir'de faciadan dönüldü! Üniversite inşaatından düşen çelik bloklar 3 araca zarar verdi

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde saat 11.00 sıralarında Fenerbahçe Üniversitesi inşaatındaki vincin halatlarının kopması sonucu çelik bloklar, yaklaşık 30 metre yükseklikten Güven Sitesi'nin bahçesine düştü. Çevre sakinlerinin panik yaşadığı olayda ölen ya da yaralanan olmazken otoparktaki 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.