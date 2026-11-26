Rusya'dan 122 milyon dolarlık "şişme" aldatmaca! İşte Çin yapımı "balon ordusu"

Ukrayna'nın dron ve füze saldırılarında yüzlerce askeri teçhizatını kaybeden Rusya, yüksek maliyetli ekipmanlarını korumak için dikkat çeken bir savunma yöntemini devreye soktu. Çin'den gerçek boyutlarda tank, uçak ve hava savunma sistemi maketleri sipariş eden Moskova, cephede gerçek askeri teçhizatların yerine şişme maketler kullanmaya başladı. İşte Rusya'nın 122 milyon dolarlık Çin yapımı "balon ordusu"...