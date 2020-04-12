Son dakika! Umutlandıran açıklama Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü canlı yayında duyurdu |Video

Son dakika haberi; 12 Nisan Pazar gününe ait açıklanan koronavirüs verileri ne anlama geliyor? A Haber canlı yayınına katılan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü çarpıcı tespitlerde bulundu. Son bir haftadır açıklanan verilerin tutarlı olduğunu ifade eden Özlü, salgının Türkiye’de eğrilme sürecine girdiğini ve kontrol altına sürdürüldüğünü söyledi. Özlü, test sayısının artmasına oranla yakalanan pozitif vaka sayısındaki düşüşe de dikkati çekti ve vatandaşların rehavete kapılmamasını, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını istedi.

12 Nisan Pazar gününe ait açıklanan koronavirüs verileri ne anlama geliyor? A Haber canlı yayınına katılan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü çarpıcı tespitlerde bulundu.

"UMUTLUYUZ! SALGIN YATAY DURUMA GELMEKTE…"

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber canlı yayınında 12 Nisan Pazar gününe ait koronavirüs verilerini değerlendirdi. Özlü, "Bugün açıklanan veriler üzerinden yorum yapmak yanıltıcı olabilir. Son bir haftadır açıklanan veriler birbiriyle tutarlı. Bir haftalık seyre baktığımızda Türkiye'de salgının yatay duruma gelmekte olduğunu görüyoruz. Her günün verisi, bir önceki günün verisine oranla tutarlı olduğu için bu bize umut veriyor." dedi.

"VAKA SAYILARI TEST SONUCUNA GÖRE AZALIYOR! SEVİNDİRİCİ"

Artan test sayılarına oranla ortaya çıkan yeni vaka sayıları hakkında bilgi veren Özlü, "Test sayıları artmasına rağmen pozitif çıkan vaka sayımızı düne göre daha az görülüyor. Bu da tabi sevindirici bir gelişme yani oran azalıyor. Alınan tedbirler işe yarıyor. Bugün testlerin pozitiflik oranı yüzde 13'lere düştü. Dolayısıyla düne göre vaka sayılarımız daha iyi…" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı yoğun bakım sayısındaki azalma açıklamasına ilişkin Özlü "Oranlar bir artmanın değil azalmanın olduğunu görüyoruz. Bu da aynı şekilde tutarlı. Tüm bu verileri birlikte değerlendirdiğimizde Türkiye'nin salgını kontrol altında götürdüğünü artık yatay bir noktaya doğru evrildiğimizi söyleyebiliriz. Bunlar umut verici… Tabi bu sürecin devam etmesi hayati önem taşıyor. Bir gevşeme ve rehavet olmasın ama Türkiye şu an itibariyle mevcut etrafındaki birçok ülkeyle kıyaslandığında bu süreci çok az hasarla ve kontrol altında bugüne kadar getirebilmiştir. İnşallah bundan sonra da böyle gideceğini umuyoruz." İfadelerini kullandı.

"REHAVETE KAPILMAYIN! EVDE KALIN HAYATTA KALIN"

"İyileşen vaka sayılarımız artıyor" diyen Özlü "Bu tabloda en çok sevinmemiz gereken taraf bu… Tedaviyle iyileşen evine dönen taburcu olan hastalarımız artıyor. Benimde çevremden tanıdığım bildiğim meslektaşım birçok hocamız çok ağır tablolar içerisine girdikten sonra şifayla evlerine taburcu oldular. Bu da mevcut tedavilerimizin ve sağlık kuruluşlarımızın bu hastalığa ne kadar etkili yaklaştığını gösteriyor. Vatandaşlarımız, devletimize, ulusumuza, sağlık sistemimize, sağlık çalışanlarımıza güvensinler, telaş edip paniğe kapılmasınlar ama rehavete de kapılmasınlar ne olur evde kalsınlar hayatta kalsınlar çok önemli bir süreçten geçiyoruz." dedi.