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13.04.2020

Son dakika! "Eğer kurallara uymaya devam edersek" dedi koronavirüs salgının düşüşü için tarih verdi |Video

Son dakika haberi; Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını A Haber canlı yayınında değerlendiren Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Toker Ergüder, "Eğer kurallara uyamaya devam edersen nisan ayının sonunda pik seviyesini görür ve düşüşe geçmeye başlarız" dedi. İşte Toker'in vatandaşları umutlandıran o çarpıcı açıklamasının detayları...

A Haber canlı yayınına konuk olan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Toker Ergüderi, rakamların böyle devam etmesi durumunda nisan ayı sonu ve mayıs ayının ilk haftasında pik seviyesine ulaşılacağını söyledi.

Ergüderi, eğer kurallara uyulmazsa yaptığımız bu analiz ve tahminler çöpe gider. O yüzden 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması, maske takılması, el hijyenine ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesinin önemine dikkati çekti. Bunlara dikkat edilmesi durumunda koronavirüs salgınının Türkiye'de düşüşe geçeceğini ifade etti. Peki Ergüderi'nin söyledi pik noktası ne anlama geliyor? Pik noktası ne demek? İşte yanıtı...

Koronavirüs salgını sürerken uzmanlar açıklamalarında pik yapmak konusuna değiniyor ve vatandaşlar pik yapmanın ne olduğunu merak ediyor. Pik, zirve, doruğa ulaşmak, doruk, en üst sınır, rekor düzeyi, en yoğun, tavan yapmak gibi anlamlar taşıyor.

İŞTE TDK SÖZLÜĞÜNDE PİK YAPMANIN ANLAMI

TDK , oyun, denizcilik, sanayi ve ekonomi terimi olan pik hakkında şu bilgileri veriyor: Pik oyun terimi olarak "Maça" anlamında kullanılır.

Bir denizcilik terimi olarak ise "Geminin kıç tarafındaki bayrak serenine açılan üçgen biçimindeki yelken" anlamında kullanılır. Aynı zamanda bir sanayi terimi olarak da kullanılabilen pik, "Dökme demir" anlamına gelir.

Aynı zamanda bir gelişmenin zirveye çıktığı an olarak da kullanılabilir.

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