En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş A Haber'de rakam verdi

Milyonlarca emekli, ocak ayında yapılacak maaş artışını beklerken yaş ve prim gün sayısına göre yapılması gündemde olan düzenlemenin ayrıntıları merak ediliyor. A Haber ekranlarında yayımlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş, en düşük emekli aylığının 30 bin ile 34 bin TL arasında olabileceğini öngördüğünü belirtti. Göktaş, prim gün sayısı yüksek olanlara ve ileri yaştaki düşük aylık alan emeklilere yönelik ilave artış ihtimallerini değerlendirdi. Düzenlemenin henüz netleşmediğini vurgulayan Göktaş, çalışmaların aralık ayının ortalarından itibaren netlik kazanabileceğini ifade etti.