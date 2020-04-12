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12.04.2020

Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman zirve yapacak? Uzman isim canlı yayında açıkladı! İşte salgının zirveyi görüp düşeceği o tarih |Video

Koronavirüs (Covid-19) salgını Türkiye'de ne zaman pik (zirve) noktasına ulaşacak? Koronavirüsü yenip taburcu olan hastaların sayısı artarken salgının zirve noktasına geçip düşeceği tarih merak ediliyor. Virüs yayılma hızını ne zaman tamamlayacak? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Hüsnü Pullukçu, A Haber canlı yayınında merak edilen sorunun cevabını verdi. İşte koronavirüs salgınının zirveyi görüp düşüşe geçeceği o tarih...

Koronavirüs (Covid-19) salgını Türkiye'de ne zaman pik (zirve) noktasına ulaşacak? Koronavirüsü yenip taburcu olan hastaların sayısı artarken salgının zirve noktasına geçip düşeceği tarih merak ediliyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Hüsnü Pullukçu, A Haber canlı yayınında merak edilen sorunun cevabını verdi. İşte koronavirüs salgınının zirveyi görüp düşüşe geçeceği o tarih...

YAYILMA HIZI NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Pullukçu, "Herkesin ayrı bir fikri var çünkü yeni bir virüs. Dinamiklerini de çok iyi bilmiyoruz. Farklı farklı ülkelerden farklı farklı yorumlar geliyor. Biz de işin içine girdikten sonra bizim de her birimizden farklı yorumlar çıkabiliyor. Bazı hocalarımız 4-5 ay sürecek gibi düşünürlerken. Ben öyle düşünmüyorum şahsen. Sıcak havaların gelmesi ile birlikte rahatlayacağız ve ülkemizde de gerçekten riskli grubun korunduğunu genç nüfusun içinde bunu arttığını görüyoruz. Sayılar iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

ZİRVE NOKTASI NE ZAMAN?

Pullukçu, son yaşanan olaylarla birlikte sürecin hızlandığını belirterek, "Muhtemelen ben 2 hafta sonra daha büyük bir pik olacağını bu son olaylardan sonra. Ondan sonra da platoya da girip azalacağını düşünüyorum Haziran başlarına doğru. Ama dediğim gibi dinamikler değişebiliyor. Her gün bir şey değişiyor. Mesela Cuma günkü market faciasından sonra bu dinamikler tamamen değişti. Daha yavaş gidecekken şimdi daha hızlı gidip daha çabuk plato dönemine girip daha çabuk inişe geçecektir diye düşünüyorum. Muhtemelen yaz aylarında biz rahatlayacağız" dedi.

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