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12.04.2020

Koronavirüs havada ne kadar kalabilir? Günler sonra da bulaşır mı? Uzman isim canlı yayında yanıtladı |Video

Dünyaya kabus gibi çöken koronavirüs (Covid-19) salgınından korunmak için birçok tedbirler alıyoruz. Peki koronavirüsten korunmak için neler yapmalı? Koronavirüs havada ne kadar kalabilir? Canlı ve cansız yüzeylerde virüsün canlı kalma zamanı nedir? Yüzeyde kalan virüs günler sonra da bulaşır mı? Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Alper Şener, A Haber'de merak edilen soruları yanıtladı. Şener, virüsün 3 saatten 3 güne kadar canlı kalabildiğini fakat bunun bu vakitleri içinde insana bulaşabileceği anlamına gelmeyeceğini belirtti.
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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