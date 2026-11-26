Var Mısın Yok Musun'da yarışmacının kutusundan çıkan ödül şaşkına çevirdi

Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun, 25 Kasım 2026 Çarşamba akşamı ATV'de izleyiciyle buluştu. Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen yarışmada Esra Durmuş, hem ilham veren hayat hikayesi hem de sergilediği başarılı performansla dikkat çekti. Son iki kutuda kararsız kalan Esra Durmuş, bankanın 940 bin TL'lik teklifini kabul etti. Ancak 19 numaralı kutu açıldığında stüdyoda büyük şaşkınlık yaşandı. İşte geceye damga vuran o anlar...